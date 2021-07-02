Звезда «Сватов» приехал на съемки в Крым

Федор Добронравов. Фото: dobronravov.fedor/Instagram
Знаменитостей, которых можно будет увидеть в продолжении культового фильма станет больше. На Крымский полуостров, где сейчас киногруппа известного режиссера Светланы Дружининой работает над фильмом «Гардемарины 1787. Война», приехал актер Федор Добронравов.
- К нашей команде присоединился Федор Добронравов. Он исполнит роль гренадера Степана Новикова! Гренадер спас Александра Васильевича Суворова в сражении при Кинбурне 1 октября 1787 года, - такое пост сопровождает видео, появившиеся в соцсети.
В ролике режиссер Светлана Дружинина представляет нового участника команды:
- Федор Добронравов дал согласие мне сняться в фильме.
- Как я мог отказаться! Вы для меня святая! - отвечает полушутя артист, которого многие зрители знают и любят по роли неунывающего Ивана Будько в телесериале «Сваты».
Но в этот раз 59-летний актер примерил на себя довольно серьезный, реальный, невыдуманный образ: в истории сохранились данные о гренадере Степане Новикове, который во многом помог Александру Суворову.
- Вы увидите, как он будет пушки таскать, вытаскивать пулю из левой руки полководца, - чуть приоткрывает тайну сюжетной линии режиссер.
Роль же Суворова в фильме, где играют такие известные актеры, как Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Анна Семенович, Михаил Мамаев доверили актеру Владимиру Суровцеву.
СПРАВКА «КП»
Федор Добронравов – народный артист России. Участник популярных телепроектов «Сам себе режиссер», «Большая разница», «6 кадров» и «Слава богу, ты пришел!», также снимался в телевизионном комедийном телесериале «Сваты», был задействован в проектах комического театра «Квартет И».
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