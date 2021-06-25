Потерял штанишки: Дмитрий Харатьян развлекается на съемках в Крыму

Если на съемочной площадке Дмитрий Харатьян, шуток и приколов будет много. Фото: @valenaphoto@valenaphoto /Фильм "Гардемарины-IV"/VK
Лешу Корсака из культовой ленты «Гардемарины, вперед!» помнят многие жительницы нашей необъятной страны. Актер Дмитрий Харатьян, сыгравший эту роль, хоть и отметил свое 61-летие, но выглядит бодро и очень моложаво. Секс-символ 80-х годов не утратил своего очарования. Весомое доказательство тому - видео, которые появляются в соцсети.
- Если на съемочной площадке находится Дмитрий Харатьян, значит, шуток и приколов будет много, - такое мнение бытует в команде знаменитого режиссера Светланы Дружиной, которая в Крыму уже третий сезон работает над фильмом «Гардемарины 1787. Война»
И артист старается свой имидж шутника поддерживать на должном уровне.
- Мишка, Мишка, где штанишки? - Потерял, потерял, - артист, старательно гримасничая, декламирует потешку-пестушку для самых малышей, а его коллеги укатываются от смеха.
На втором забавном ролике семеро актеров в каких-то светлых одеяниях.
Но вот стоящий в центре компании мужчина, в котором без труда можно узнать Дмитрия Харатьяна, кланяется, благодарит всех поклонников за проявленный интерес к «Гардемаринам», и сложив ладони вместе, заявляет:
- Это видео для вас, дорогие зрители. Да будет так!
Как известно, в каждой шутке есть доля правды. Киногруппе Светланы Дружининой, которая снимает продолжение знаменитой и любимой народом ленты «Гардемарины, вперед!», любовь и преданность зрителей ой, как нужна! Судьба у ленты довольно сложная и непростая.
Несколько лет создатели фильма бились над тем, чтобы получить финансирование и запустить проект в работу. Когда же добро и деньги были получены, на ход событий и съемок повлияла эпидемия коронавируса. В итоге уже третий сезон на Крымском полуострове идет работа над фильмом, который по непонятным для простых смертных причинам разбит на две части: «Гардемарины-4» вроде уже как и готовы, а «Гардемарины -5» или другое название «Гардемарины 1787. Война» еще в работе.
В новых «Гардемаринах» можно будет увидеть таких популярных артистов, как Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Мамаев, Александр Домогаров.
КРАТКИЙ СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА
В 1787 году коварные враги решить обнулить договор, присоединивший Крымский полуостров к России.
В происках против Императрицы Екатерины недруги ничем не побрезгуют, все идет в ход – бессовестные наветы и сплетни, грязные манипуляции с незаконнорожденным сыном государыни.
Императрицу выручают друзья-гардемарины, которым помогают их повзрослевшие дети.
Главные герои, выполняют задание Императрицы, перегоняя корабль с берегов Мальты в Крым, чтобы защитить южные границы России. По воле рока они участвуют в боях при Кинбурне (турецкая крепость XV века на Кинбурнской косе в устье Днепра. – от авт.) и помогают великому Александру Суворову добыть победу.
СПРАВКА «КП»
«Гардемарины 1787. Война» или «Гардемарины-5» - продолжение трилогии знаменитого кинорежиссера Светланы Дружининой, в которую вошла фильмы «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (1991 г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.) и «Гардемарины-4»
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