Жуткая поножовщина: В Крыму на съемках кино «Гардемарины 1787. Война» подрались актеры

Руководит киносъемками в Крыму Светлана Дружинина. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Боевики, приключения, сказки – какие только фильмы не снимают в Крыму. Не успеваешь все отслеживать! Работа над продолжением культового кино «Гардемарины, вперед!», где главные герои - бравые гардемарины и их взрослые дети, на полуострове идет уже третий сезон. Новости с киноплощадки, чтобы подогреть интерес к грядущей премьере регулярно появляются в соцсети.

- Ненависть к врагу хлещет через краи . Конечно, бои на киноэкране далеко не настоящий , но не спешите снисходительно улыбаться. Постановочный бои - это целая наука! – такой пост сопровождает динамичное видео, где актер в красной турецкой феске, не на жизнь, а на смерть, бьется с невидимым для зрителей врагом.

Рукопашная перерастает в жуткую поножовщину: воин своему недругу наносит кинжалом аж шесть ударов!

- Мы так снимаем драку, - объясняет за кадром знаменитый кинорежиссер Светлана Дружинина.

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