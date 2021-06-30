«Наша любимая Софочка»: Ольга Машная отметила свое 57-летие на съемках «Гардемаринов» в Крыму

Актриса Ольга Машная. Фото: кадр из фильма «Гардемарины, вперед!»
На Крымском полуострове сейчас работает красавчик и любимец советских девушек Дмитрий Харатьян. В фильме «Гардемарины 1787. Война» актер, как и в предыдущих сериях, играет Лешу Корсака. Поскольку человек он женатый, то на киносъемочной площадке находится и его киношная супруга - Софья.
Артистка входит в образ. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"
В образе любимой женщины главного гардемарина страны все та же Ольга Машная. Обаятельная и неповторимая актриса 29 июня отметила свой день рождения прямо на съемочной площадке.
Как и положено в добропорядочных семьях, маму поздравил киношный сын по имени Александр.
- День Рождения у прекрасной актрисы театра и кино Ольги Машной. Такому невероятно талантливому человеку хочется пожелать, чтобы вдохновение всегда было рядом, - гласит пост, сопровождающий видео, которое появилось в соцсети.
Актриса поделилась с поклонниками закулисьем, проведя небольшую экскурсию по съемочной площадке:
- Видите, какой у нас шикарный реквизит!
А еще «Софочка» показала, что происходит внутри киношной часовни.
Пользователи соцсетей выразили редкое единодушие и оставили комментарии, наполненные добрыми и светлыми чувствами: «Наша любимая Софочка»; «Вы - чудо и моя первая любовь»; «Быстрее бы фильм вышел на экраны».
Ольга Машная прекрасно выглядит. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK
Сама же Ольга Машная призналась, что «Гардемарины» ей очень много дали, но чего-то существенного и лишили. В актрисе режиссеры все время видели только Софью, а она хотела и других ролей.
В новых «Гардемаринах», нужно отметить, собрано целое созвездие известных актеров: Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Мамаев, Александр Домогаров.
КРАТКИЙ СЦЕНАРИЙ ФИЛЬМА
В далеком 1787 году недруги, посягнув на договор, присоединивший Крым к России, объявили тайную войну против Императрицы Екатерины, пустив в ход самые гнусные и грязные приемы. На выручку государыне пришли друзья-гардемарины, которым помогают их повзрослевшие дети.
Отважная команда, выполняя поручение императрицы, перегоняет корабль с берегов Мальты в Крым для защиты южных границы страны. По воле рока они участвуют в боях при Кинбурне, помогая полководцу Александру Суворову добыть победу.
СПРАВКА «КП»
«Гардемарины 1787. Война» - продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которую вошла фильмы «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (1991 г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.) и «Гардемарины-4»
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