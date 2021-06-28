Схватился за холодное оружие и бросается на людей: Дмитрий Харатьян в Крыму ведет себя агрессивно

Дмитрий Харатьян владеет многими видами холодного оружия. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Крымский полуостров облюбовала команда кинорежиссера Светланы Дружининой, которая работает над продолжением культового кино «Гардемарины, вперед!» Леша Корсак, в исполнении актера Дмитрия Харатьян, как и в предыдущих сериях, один из главных персонажей.

Актер не устает радовать своих фанатов, среди которых много представительниц прекрасного пола.

На видео с киносъемочной площадки, которые появляются в соцсети, он предстает в разных, иногда совершенно противоположных ракурсах.

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- Продолжаем снимать бои! - такой пост сопровождает ролик, где толпа разгоряченных мужчин, сцепившись в рукопашной, дерется насмерть.

Среди воинов, которым неведомо чувство страха и жалости, можно легко узнать героя Дмитрия Харатьяна: Леша Корсак с огромным ножом-кинжалом в руке бесстрашно бросается на недругов, вооруженных более серьезным холодным оружием. В нем нельзя узнать шутника и балагура, который любит развлекать окружающих своими забавными выходками. Да и элегантную шпагу он поменял на брутальный нож-кинжал.

Но вот и троица во всей красе! Крупным планом в видео показаны: Александр Домогаров (в роли Павла Горина), Дмитрий Харатьян и молодой актер Андрей Лаптев, который играет сына Леши Корсака.

На войне не обойтись без жертв, но роль мертвецов мало кому по душе, поэтому киношники идут на всяческие уловки.

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- Чтобы создать иллюзию горы трупов после битвы, не обязательно задействовать живых статистов! Мы используем большое количество специальных манекенов, - видео с таким названием знакомит любителей кинематографа с небольшой профессиональной тайной.

Роль младенцев в фильме и вовсе играют куклы-киборги.

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины 1787. Война» или «Гардемарины-5» - продолжение трилогии знаменитого кинорежиссера Светланы Дружининой, в которую вошла фильмы «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (1991 г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.) и «Гардемарины-4»

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