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Общество12 июля 2021 11:16

Село Пионерское в Крыму накрыл град

Пасмурная погода хозяйничает на юго-востоке полуострова
Елизавета КВАЧКОВА
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Фото: Ялта / Вконтакте

Фото: Ялта / Вконтакте

В селе Пионерское в Крыму начался град, несмотря на то, что в регионе сейчас середина лета, сообщила глава Ялты Янина Павленко. На кадрах видно, как по машине с грохотом лупит лед.

- Снова штормовое. Пионерское уже накрыло. Будьте осторожны, друзья, – предупредила Павленко.

Ранее сообщалось, что в МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму. В ближайшие дни лучше не планировать отдых.

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Посреди лета на село Пионерское обрушился град
Природная стихия в регионе в курортный сезон преподносит новые сюрпризы. Видео: Янина Павленко / Facebook