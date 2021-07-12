Село Пионерское в Крыму накрыл град

Фото: Ялта / Вконтакте

В селе Пионерское в Крыму начался град, несмотря на то, что в регионе сейчас середина лета, сообщила глава Ялты Янина Павленко. На кадрах видно, как по машине с грохотом лупит лед.

- Снова штормовое. Пионерское уже накрыло. Будьте осторожны, друзья, – предупредила Павленко.

Ранее сообщалось, что в МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму. В ближайшие дни лучше не планировать отдых.

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