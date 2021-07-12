В Симферополе выписали штрафы на полмиллиона рублей

Несколько нарушителей отделались предупреждением Фото: Архив "КП"

В Симферополе выписали штрафы за торговлю в неположенных местах, нарушения правил благоустройства и парковку машин на газонах.

По словам заместителя главы администрации города Владимира Кима, общая сумма штрафов составила 654 тысячи рублей, передает КИА. Решение наложить штрафы утвердила административная комиссия Симферополя. На специальном заседании изучили 117 материалов, вынесли 110 штрафов и 4 предупреждения.

Ранее сообщалось, что в Симферополе продолжается ремонт дорог. Привели в надлежащее состояние еще 25 объектов.

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