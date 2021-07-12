Шоссе до Алушты отреставрируют за 900 миллионов рублей

У подрядчика есть больше года на выполнение работ
Фото: Архив "КП"
Выполнять реконструкцию на дороге Симферополь – Алушта – Ялта (участок от Перевального до Алушты) будет компания «ВАД». Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы Крыма.
Цена контракта – 939 миллионов 100 тысяч рублей. Работы должны завершить до конца 2022 года.
- Определить АО «ВАД» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Симферополе продолжается ремонт дорог. Привели в надлежащее состояние еще 25 объектов.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50