Шоссе до Алушты отреставрируют за 900 миллионов рублей

У подрядчика есть больше года на выполнение работ Фото: Архив "КП"

Выполнять реконструкцию на дороге Симферополь – Алушта – Ялта (участок от Перевального до Алушты) будет компания «ВАД». Об этом сказано в соответствующем распоряжении главы Крыма.

Цена контракта – 939 миллионов 100 тысяч рублей. Работы должны завершить до конца 2022 года.

- Определить АО «ВАД» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ по объекту, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе продолжается ремонт дорог. Привели в надлежащее состояние еще 25 объектов.

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