В помощь пострадавшим от потопа крымчанам выделят 40 миллионов рублей

Некоторым крымчанам так и не удалось восстановить свои дома после затопления Фото: Анна КИРИЕНКО

По прогнозам, жители Бахчисарайского района Крыма, которые пострадали от сильных ливней 4 июля, получат более 40 миллионов рублей, сообщила глава района Людмила Пучкова.

Компенсацию выдадут 64 семьям, еще 13 человек будут требовать выплаты через суд, так как право на получение материальной поддержки не удалось подтвердить в обычном порядке. Сейчас идет подготовка исковых заявлений.

- На сегодня по всем, кто имеет право на выплату без решения суда, все уже рассчитано, документы переданы в Совмин Крыма. Прогнозная сумма выплат по Куйбышевскому и Голубиновскому сельским поселениям (в состав которых входят пострадавшие от стихийного бедствия населенные пункты) составила чуть более 42 миллионов рублей, – сказала Пучкова.

Ранее сообщалось, что «Крымэнерго» обнародовало порядок перерасчета для жителей подтопленных регионов. Расходы электроэнергии за июль спишут, как благотворительную помощь.

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