Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика12 июля 2021 12:33

Из Крыма в Белоруссию может появиться прямой рейс

Новый маршрут может принести экономическую выгоду
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В симферопольском аэропорту готовы принимать лайнеры из Минска

В симферопольском аэропорту готовы принимать лайнеры из Минска

Фото: "КП" Архив

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил возможности прямого авиарейса из республики в Крым, если это будет целесообразно.

Маршрут откроют при условии выгоды для общества и государства. Рассматривать этот вопрос власти будут с учетом того, что Белоруссия может подвергнуться различным санкциям.

Ранее сообщалось,что в Крыму уже готовы принимать авиарейсы из Белоруссии. Александр Лукашенко заявил о проработке вопроса возобновления полетов на полуостров из Минска.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50