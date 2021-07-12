Из Крыма в Белоруссию может появиться прямой рейс

В симферопольском аэропорту готовы принимать лайнеры из Минска Фото: "КП" Архив

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил возможности прямого авиарейса из республики в Крым, если это будет целесообразно.

Маршрут откроют при условии выгоды для общества и государства. Рассматривать этот вопрос власти будут с учетом того, что Белоруссия может подвергнуться различным санкциям.

Ранее сообщалось,что в Крыму уже готовы принимать авиарейсы из Белоруссии. Александр Лукашенко заявил о проработке вопроса возобновления полетов на полуостров из Минска.

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