Начальника департамента городского хозяйства в Симферополе уволили

Работа структурного подразделения стала неэффективной. Фото: Департамент городского хозяйства Симферополя
Начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова уволили из-за низких показателей работы структурного подразделения.
Как передает «Крым 24», временно исполнять обязанности будет Эмин Набиев.
Ранее сообщалось, что главврач крымской больницы уволен из-за смерти роженицы больной COVID-19. В медучреждении проводят проверки.
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