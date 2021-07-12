Начальника департамента городского хозяйства в Симферополе уволили

Работа структурного подразделения стала неэффективной. Фото: Департамент городского хозяйства Симферополя

Начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгения Малярова уволили из-за низких показателей работы структурного подразделения.

Как передает «Крым 24», временно исполнять обязанности будет Эмин Набиев.

Ранее сообщалось, что главврач крымской больницы уволен из-за смерти роженицы больной COVID-19. В медучреждении проводят проверки.

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