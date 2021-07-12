В симферопольском ДТП пострадали 5 человек

Подробности аварии сейчас уточняются сотрудниками ГИБДД Фото: "КП" Архив

На окраине Симферополя произошло ДТП: в районе поселка Грэсовский столкнулись две легковушки, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Авария произошла воскресным вечером. Один водитель ехал со стороны Грэсовского в направлении Симферополя, пытаясь развернуться, он не уступил дорогу другой легковушке. В результате автомобили столкнулись.

В ДТП пострадали пассажиры обеих машин, всего – 5 человек, среди них был девятилетний ребенок. Сотрудники ГИБДД проверяют остальные детали происшествия.

Ранее сообщалось, что МВД выясняет подробности аварии в Симферополе, в которой погибла женщина. Она переходила дорогу в неположенном месте.

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