В Симферополе грузовик врезался в Mercedes

На месте аварии сейчас регулируется дорожное движение. Фото: пресс-служба МВД по РК

Полиция выясняет детали аварии, в которой пострадала пассажирка иномарки, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Приблизительно в 09.00 утра 68-летний водитель ехал на грузовом автомобиле по улице Зенитной. На нерегулируемом перекрестке с улицей Трубаченко он не пропустил автомобиль «Mercedes». В результате произошло столкновение.

«Мерседес-Бенц» от удара отбросило на металлическое ограждение. Фото: пресс-служба МВД по РК

Из-за сильного удара «ГАЗ» вылетел с проезжей части и врезался в магазин. Иномарку же отбросило на металлическое ограждение, в результате чего водитель пострадал.

Ранее сообщалось, что в симферопольском ДТП пострадали 5 человек. Среди них был девятилетний ребенок.

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