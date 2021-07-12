В троллейбусах от Симферополя до Ялты протестируют аудиоэкскурсию

В междугородних троллейбусах установят аудиогид Фото: Архив "КП"

В троллейбусах по маршруту «Симферополь — Ялта» в тестовом режиме запустят электронный экскурсовод. Аудиогид будет повествовать о наиболее значимых памятниках природы, архитектуры и истории, расположенных вдоль самой протяженной в мире троллейбусной линии.

- В основе аудиоэкскурсии 38 историй, которые будут дополнятся, - рассказал КП-Крым, начальник отдела по работе со СМИ и населением ГУП «Крымтроллейбус» Сергей Петля. - Рассчитываем к 25 июля оснастить электронным гидом троллейбусы на маршруте «Симферополь — Ялта», затем - «Симферополь — Алушта».

Напомним, «Крымтроллейбус» решил возродить экскурсионное сопровождение на междугородних маршрутах. Рассказ будет привязан к точкам ГЛОНАСС, чтобы при приближении из динамиков шло повествование о Чатыр-Даге, Ангарском перевале, горах Демерджи и Аю-Даг. В обратном направлении точки привязки ГЛОНАСС будут иные, чтобы было интересно ехать в обоих направлениях.

Между Симферополем и Ялтой проходит самый протяженный горный троллейбусный маршрут в мире - 86 километров. Этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Сами троллейбусы тоже стали рекордсменами как самые старые на планете.

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