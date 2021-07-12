Пострадавших от потопа «Крымгазсети» освободит от оплаты за июль

Перерасчет - один из видов помощи жителям подтопленных регионов Фото: Михаил ПАТЛИС

Пострадавших от потопа крымчан предприятие ГУП РК «Крымгазсети» освободит от оплаты за июль. Для этого потребители должны подать заявление в территориальные филиалы предприятия до 19 июля.

Под безвозмездную услугу попадает период с 1 по 31 июля. Фамилия потребителя должна быть в списках получателей материальной помощи, как пострадавшие от ЧС, которые «Крымгазсети» полечило из муниципалитета. ЧС регионального масштаба был объявлен в шести регионах — городах Ялта и Керчь, Кировском, Советском, Ленинском и Бахчисарайской районах.

Ранее «Крымэнерго» разъяснило порядок перерасчета платы для жителей подтопленных регионов. Безвозмездные киловатты рассчитываются только с 1 до 31 июля и по личному заявлению граждан, пострадавших от ЧС.

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