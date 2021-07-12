В больницы Ялты поставят вакцины от гепатита А и дезинтерии

В регионе по-прежнему сохраняется опасность распространения инфекций Фото: Виталий ПАРУБОВ

На вакцины от гепатита А и дезинтерии для Ялты власти Крыма выделят больше 32 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение крымского правительства опубликовано на официальном сайте Совмина республики.

Средства будут направлены Министерству здравоохранения республики специально для закупки препаратов от вирусного гепатита А и шигиллеза (дезинтерии), а также бактериофагов. Лекарства распространят по больницам курортной столицы Крыма. Меры приняты, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний после прошедших паводков.

Ранее сообщалось, что в СИЗО Симферополя вспышка коронавируса. Среди заразившихся подследственные и их охрана.

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