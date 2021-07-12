Крым продолжает поливать и подтапливать

Села Крыма продолжает подтапливать от обильных дождей. Фото: Бельбекская долина/vk.com

В Крыму ближайшие сутки сохраняется штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер 20-25 м/с. - В ближайшие два часа осадки прогнозируются в городских округах Феодосия, Симферопольском и Бахчисарайском районах, - сообщил премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

По его информации сегодня утром в результате дождя подтопило дворы четырех домовладений Первомайского района. Чтобы избежать повторных потопов в пострадавших от ЧС регионах, муниципалитетам поручено проинвентаризировать ливневую канализацию, дренажные системы с установлением их собственников и эксплуатантов.

Режим ЧС природного характера продолжает действовать на территории республики.

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