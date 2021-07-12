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Общество12 июля 2021 20:52

На восстановление домов крымчан после потопа нужно больше 500 миллионов рублей

Список разрушенных водой жилищ еще не окончательный
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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23 дома не восстановить после потопа

23 дома не восстановить после потопа

Фото: Михаил ПАТЛИС

На восстановление домов и имущества крымчан, пострадавших от потопа, нужно больше 500 миллионов рублей. Из них 243 миллиона рублей на выплаты по утрате мебели и бытовой техники и 260 миллионов на компенсацию ремонта и покупку нового жилья.

- Составлено 1304 акта обследования на 3219 человек, - уточнила вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская. - Обратились за выплатами 1639 граждан на 2361 человек. По факту 1 тысяча граждан не обратились и самое большое количество - это город Керчь.

Проблемы возникли у тех, кто не зарегистрирован в пострадавшем от потопа жилье. Таких насчитали 666 человек, из которых 195 уже составили судебные иски о признании фактического места проживания. Еще 151 человека не могут застать дома — скорее всего их забрали родственники или знакомые. Также 16 жителей Керчи не могут обратиться за выплатами, поскольку находятся в рейсе в море.

Из подтопленных домов владельцы 546 могут рассчитывать на выплату 6 тысяч рублей на каждый квадратный метр жилья для ремонта, на что потребуется 205 миллионов рублей, и 23 дома полностью утрачены. На переселение их жильцов нужно 55 миллионов рублей. Однако в перечень не вошли дома Бельбекской долины, которые после схода воды дают усадку и трещины.

Напомним, выплата компенсации производится за утраченное имущество первой необходимости на каждого члена семьи из расчета 50 тысяч рублей при частичном повреждении и 100 тысяч при полном. По 10 тысяч рублей выплачиваются гражданам как подъемные деньги.

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