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Экономика13 июля 2021 9:28

В аэропорте Симферополя приступили к восстановлению поврежденной кровли

Во время ремонта работу терминала не будут останавливать
Елизавета КВАЧКОВА
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Все силы брошены на то, чтобы как можно скорее завершить начатый ремонт

Все силы брошены на то, чтобы как можно скорее завершить начатый ремонт

Фото: Архив "КП"

В международном аэропорту «Симферополь» приступили к гарантийному ремонту мембранного покрытия крыши терминала, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Во время сильных дождей с градом, которые обрушились на Крым этим летом, кровля аэропорта повредилась. Заменят 30 тысяч квадратных метров покрытия за счет средств генподрядчика в рамках его гарантийных обязательств.

Ремонт начали сразу после того, как аномальные ливни прекратились. Сейчас в восстановлении повреждений трудятся несколько десятков рабочих и инженеров. Решено заменить мембранное покрытие на материал, который будет подходить к климатическим условиям Крыма. Уточняется, что работу терминала на время проведения работ останавливать не будут, так как ежедневно он обслуживает огромное количество пассажиров.

Ранее сообщалось, что из Крыма в Белоруссию может появиться прямой рейс. Новый маршрут может принести экономическую выгоду.

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