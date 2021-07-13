Питьевая вода в Ялте больше не опасна для употребления

Власти опасались распространения опасных кишечных инфекций через воду после сильных ливней Фото: Архив "КП"

Питьевая вода в Ялте, которую власти настоятельно рекомендовали кипятить перед употреблением, более не представляет опасности, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Все ограничения по ее употреблению сняты.

- Любые ограничения, связанные с кипячением воды и прочим, с сегодняшнего дня на территории Большой Ялты сняты. Она хорошего качества и уже не требует кипячения, – подчеркнула Павленко.

Сейчас на рассмотрении вопрос о возможной отмене требований к общепиту использовать только одноразовую посуду.

Ранее сообщалось, что в больницы Ялты поставят вакцины от гепатита А и дизентерии. Власти Крыма опасаются распространения инфекций.

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