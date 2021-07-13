Движение по Крымскому мосту могут временно приостановить 20 июля

Проезд по мосту может быть временно ограничен из-за проведения противопожарных учений Фото: Архив "КП"

Движение по автомобильной части Крымского моста могут ограничить из-за учений по противопожарной безопасности, сообщили в Минтрансе РФ. Тренировки начнутся 20 июля в 00.00 и закончатся 22 июля в 23.59.

- Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста, – говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали заблаговременно планировать дорогу с учетом возможных ограничений.

Ранее сообщалось,что в Симферополе кот-велосипедист умилил автолюбителей. Мурлыка путешествует на спине хозяина.

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