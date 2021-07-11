В Симферополе кот-велосипедист умилил автолюбителей

Коту по душе поездка по оживленной трассе. Фото: кард видео Инна Левицкая/VK

Крымские котики – мастера на все руки. Местные мурлыки замечены в строительстве моста через Керченский пролив, ловле рыбы, усыновлении сироток бельчат, дрессировке рептилий и дружбе с заклятыми врагами – грызунами. Отдельных представителей команды кошачьих и вовсе можно отнести к фрикам или представителям молодежных течений, настолько они экстравагантно выглядят.

Очередной фурор произвел мурлыка из столицы региона Симферополя.

На видео, которое появилось в соцсети белоснежный симпатяга путешествует, сидя на спине своего хозяина-велосипедиста: передние лапы на плечах мужчины, задними вцепился в рюкзак. Парочка уверенно движется по улице Киевская, в сторону торгового комплекса «Южная галерея».

- Пассажир! Держится, класс! Классный путешественник! – умиляются очевидцы, снявшие видео.

Пользователи соцсети на редкость единодушно выразили свои эмоции:

- Какая прелесть!

Но по душе ли усатому такой вояж?!

- Если кот позволяет с собой проделывать такое, то значит, что он это любит. Поездка на велосипеде доставляет домашнему любимцу удовольствие. Видите, как хвостом размахивает от удовольствия – он просто кайфует! – рассказал КП-Крым Дмитрий Петров, заводчик породистых кошек. – И еще я готов поспорить, что это кошка, а не кот.

По мнению эксперта, мурки куда лучше поддаются обучению чему-то новому, чем более ограниченные и упертые барсики.

Вот и получается, что у питбулей на мотоцикле, которые совсем недавно произвели неизгладимое впечатление на пользователей соцсетяи, появился конкурент в виде симпатичного кота на велосипеде. Хотя если честно, то собакам немного сложнее, ведь у них нет когтей, чтобы вцепиться в одежду и рюкзак хозяина, поэтому два непристегнутых пса невозмутимо эквилибрировали, чтобы не слететь на проезжую часть под колеса авто.

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