«Том и Джерри променяли Америку на Крым»: В соцсети появилось видео дружбы кота и мышонка

Кот не обращает внимание на грызуна. Фото: кадр видео Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Котики, признанные символы и талисманы Крымского полуострова, не устают удивлять. Хвостатые, то форсят в очках, то выкармливают бельчат-сироток, то Крымский мост строят, а то и вовсе показывают нехилые навыки в ловле рыбы.

И вот на просторах интернета появилась еще одна усатая звезда.

На видео, которое появилось в соцсети, кот нисколечко не реагирует на пухленького грызуна, который сидит у него под носом. Место действия - газон рядом с остановкой общественного транспорта в Севастополе.

Пользователи, оставляя комментарий к видео, вспомнили героев знаменитого диснеевского мультсериала: «Том и Джерри променяли Америку на Крым»; «Закормленный кот»; «Шпионы из США».

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