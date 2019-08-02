Выкормленные кошкой бельчата побратались с попугаями

Три бельчонка, выкормленные простой дворовой кошкой, уже выросли и теперь живут с... попугаями!

Трогательное усыновление, напомним, произошло в Бахчисарае, в местном контактном парке.

Крым: Бельчата живут с попугаями.Приемыши чувствуют себя великолепно. Видео: Виктор Жиленко

- Бельчата уже выросли – им уже больше 3 месяцев, - рассказывает «КП-Крым» Виктор Жиленко, руководитель Бахчисарайского парка миниатюр. - И сейчас уже живут отдельно от приемной матери. Озорников перевели в вольер с попугаями, где уже живет несколько их собратьев-белок. Они же с птицами на одной волне. Скачут по клетке, почти летают. Да и рацион одинаковый: фрукты, злаковые и орехи.

Сама же кошка сейчас на вольном выгуле – ходит по парку приводит свою психику в порядок. Приемыши ей очень много нервов сделали, когда чуть окрепли и начали по стенкам и потолку скакать, как сумасшедшие.

Зацепятся за потолок и висят вниз головой, а кошке ничего не остается, как жалобным мяуканьем, их вниз, к себе созывать. В жизни таких хулиганистых котят не было!

Бельчата любят бегать по потолку. Фото: Виктор Жиленко

Вот и сейчас Мурка подойдет к вольеру и смотрит на деток, которые побратались с птицами и носятся с пернатыми на перегонки. А те на нее - ноль внимания! Теперь они не кошки, а птицы!

Зверюшки выросли очень ласковыми. Фото: Виктор Жиленко

- Привычки у них кошачьи все-таки успели появиться. Любят, чтобы их гладили, да и сами не прочь поластиться: людей совершено не боятся, - улыбается руководитель парка миниатюр.

Крым: Бельчата любят общаться с людьми.Грызуны очень ласковые, как кошки. Видео: Виктор Жиленко

Напомним, бельчата в парке появились в апреле, когда на одной из улиц Бахчисарая сильный ветер свалил наземь старое дерево.

Когда стали его убирать, но оказалось, что там есть дупло с беличьим гнездом, а в нем - пищат три маленьких детеныша.

Слепые малыши были обречены: их мама-белка испугалась и сбежала в неизвестном направлении. И сирот ждала голодная смерть или хищные клювы вездесущего воронья.

Добрые люди положили бедолаг в рукавицу и принесли в местный парк миниатюр, где есть контактный зоопарк со всяким зверьем. Грызунам повезло, видимо у белок хороший ангел-хранитель, там как раз кошка окотилась, которая и приняли сироток.

От своей доброты душевной кошка получила отличные дивиденды: ей с детьми выделили отдельный вольер с полным пансионом.

Слава о необычной семье разнеслась по интернету, и Мурка в мгновение ока стала настоящей звездой. И когда подросли ее котята, молочные братья и сестры бельчат, то их тут же разобрали – на потомство от звездной Мурки аж очередь выстроилась.

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