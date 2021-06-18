Желтопузик и Жужа: В Крыму объявился кот-змеелов

Желтопузик и Жужа. Фото: кадр видео Столярная Мастерская/VK

Талисманом полуострова без всяких сомнений являются коты. Хвостатым обитателям Крыма все по плечу: строительство мостов, выкармливание сироток-бельчат и ловля рыбы, дружба с грызунами. Видео, появившееся в соцсети, наглядно показывает, что на этом таланты мурзиков не заканчиваются.

- Жужа повадилась таскать всяких змеек! – гласит пост.

В кадр попала кошка, которая пытается наладить диалог с рептилией. Змейка, а на деле это хорошо известный нам желтопузик, чтобы отвязаться от назойливого укротителя притворяется мертвой.

- Безногую ящерку мы отобрали и отнесли в ближайший лесок. Жужу пожурили, чтобы в следующий раз не пыталась дрессировать краснокнижное пресмыкающееся, - объяснил КП-Крым автор ролика.

В Крым желтопузиков любят: подкармливают колбасой и всячески оберегают, обозначая места, где безобидный гад может выползти на дорогу и попасть под колеса авто.

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