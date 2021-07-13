МЧС: В Крыму 13 июля ожидаются ливни, грозы и град

На полуострове в силе штормовое предупреждение Фото: Архив "КП"

На протяжении суток в Крыму ожидаются мощные дожди с грозами, крупным градом и шквалом до 20-25 метров в секунду.

Как передает «Крым 24», сотрудники МЧС по РК посоветовали гостям и жителям полуострова воздержаться от походов горы, на море или в лес. Также водителям порекомендовали не парковать машины под ненадежно укрепленными конструкциями, рекламными щитами и деревьями, а также не укрываться под ними от дождей.

Ранее сообщалось, что в Крыму 13 июля ожидается дождь, гроза и тепло до +31. На полуострове в силе штормовое предупреждение.

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