В Симферополе 20 строителям выплатили положенные им 2 миллиона рублей

Работникам, которые не получали свои зарплаты, вернули деньги Фото: "КП" Архив

В Симферополе 20 строителей получили свои законные деньги, которые недобросовестный работодатель постоянно задерживал. Общая сумма составила 2,1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Руководитель строительной фирмы обвиняется в полной невыплате зарплаты дольше двух месяцев своим работникам. Выяснилось, что он расходовал деньги на свои нужды. После допроса большого круга лиц, пострадавшими признаны 20 сотрудников строительной компании. Сейчас все задолженности перед работниками погашены.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя строительной компании. Оно направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Крыму поймали вора велосипедов. Рецидивист может сеть в тюрьму на 5 лет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50