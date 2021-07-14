В аэропорту Симферополя открылся пункт тестирования на ковид

Сделать ПЦР-тест на ковид теперь можно в аэропорту "Симферополь" Фото: Архив "КП"

Пройти экспресс-тест на наличие новой коронавирусной инфекции можно прямо рядом с международным аэропортом «Симферополь». Он находится на привокзальной площади перед пассажирским терминалом, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сделать анализы могут все желающие. Результат теста на русском и английском языках отправят на указанную почту, также его можно получить на месте через 15 минут.

Ранее сообщалось, что тяжелобольных коронавирусом в Крыму стало в 3 раза больше. Половина вызовов «скорой» связаны с коронавирусом.

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