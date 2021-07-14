В Симферополе устраняют последствия ночного ливня

Ночной дождь не нанес серьезный урон городу. Фото: Антон Гумен / Facebook

Директор МБУ «Город» Антон Гумен подчеркнул, что с самого утра сотрудники учреждения расчищают проблемные участки.

Как пишет КИА, несмотря на то, что прошедший ливень не нанес никакого ущерба городу, работы планируют выполнить максимально быстро. Важно обеспечить свободное перемещение по улицам крымской столицы.

Сейчас работники оперативно устраняют последствия дождя. Фото: Антон Гумен / Facebook

Ранее сообщалось, что в аэропорте Симферополя приступили к восстановлению поврежденной кровли. Во время ремонта работу терминала не будут останавливать.

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