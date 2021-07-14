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Общество14 июля 2021 10:47

В Симферополе устраняют последствия ночного ливня

Непогода не нанесла серьезного урона городу
Елизавета КВАЧКОВА
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Ночной дождь не нанес серьезный урон городу. Фото: Антон Гумен / Facebook

Ночной дождь не нанес серьезный урон городу. Фото: Антон Гумен / Facebook

Директор МБУ «Город» Антон Гумен подчеркнул, что с самого утра сотрудники учреждения расчищают проблемные участки.

Как пишет КИА, несмотря на то, что прошедший ливень не нанес никакого ущерба городу, работы планируют выполнить максимально быстро. Важно обеспечить свободное перемещение по улицам крымской столицы.

Сейчас работники оперативно устраняют последствия дождя. Фото: Антон Гумен / Facebook

Сейчас работники оперативно устраняют последствия дождя. Фото: Антон Гумен / Facebook

Ранее сообщалось, что в аэропорте Симферополя приступили к восстановлению поврежденной кровли. Во время ремонта работу терминала не будут останавливать.

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