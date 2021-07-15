Середина лета в Крыму: На Ай-Петри дух захватывает от красоты

В горах Крыма очень красиво. Фото: Андрей Бачурин/VK

Южный берег Крыма пришел в себя после «библейского потопа» и снова манит к себе туристов волшебными пейзажами. Особое место в списке достопримечательностей занимает Ай-Петри.

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На популярное горное плато можно добраться на авто, или по «канатке».

Потраченные время и деньги того стоят!

С плато видна Ялта и Черное море. Фото: Андрей Бачурин/VK

С обзорной площадки открывается великолепный вид на Ялту.

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Можно полюбоваться Черным морем, окутанным туманной дымкой, или попытаться дотянуться до пушистых облаков, который проплывают совсем рядом.

Ай-Петри по душе любителям экстремальных видов спорта. Фото: Андрей Бачурин/VK

Крымские горы манят к себе и тех, кто обожает адреналин, и не прочь попробовать свои силы в парапланеризме.

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