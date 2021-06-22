«Библейский потоп» испугал туристов: Россияне отказываются от отдыха в Крыму

В Ялте и Керчи купаться в море не рекомендуется Фото: Александра Тимощенко

Залповый ливень в Крыму, который окрестили «библейским потопом», испугал туристов. С 18 июня начался отказ от ранее забронированного жилья в Ялте и Керчи.

- В период с 18 по 22 июня было отменено более 200 подтвержденных и оплаченных броней с проживанием в Ялте или Керчи, - сообщила КП-Крым директор по развитию и коммуникациям сервиса бронирования курортного жилья Tvil.ru Оксана Шустикова. - 97% из них были отменены туристами. Две трети назвали причиной отказа от отдыха - погодные условия и режим ЧС.

В сравнении с допотопной неделей, количество броней туристического жилья в Крыму снизилось на 31%. Больше всего пострадала Керчь - падение составило 79%. В Ялте тоже заметный спад - минус 64%. Алупка потеряла 50% турпотока, Саки - 50%, Феодосия идет с минусом 45%, Алушта - 44%. Хотя три последних населенных пункта от стихии не пострадали.

Соседство с мусорными кучами не мешает туристам загорать на пляже в Ялте Фото: Александра Тимощенко

Вместе с тем курортники повысили интерес к небольшим населенным пунктам. Так за последние четыре дня на 100% вырос спрос на отдых в поселке Мирный на заливе Донузлав, на 50% в селе Семеновка на Азовском море и селе Песчаное в Бахчисарайском районе Крыма.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов ввел в регионе режим ЧС из-за потопа. Первая под воду ушла Керчь, где полностью затопило центр города. От Керченского полуострова циклон сместился на главную гряду Крымских гор, где выпало три месячных нормы осадков. Только Загорское водохранилище Ялты, расположенное в горах, за ночь получило 1 миллион кубометров притоков. Остальная вода пошла вниз по руслам рек, выходя из берегов и снося все на своем пути. В связи с высокой мутностью и загрязненностью, купание в акватории Ялты сегодня запрещено.

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