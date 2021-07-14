Задержан житель Симферополя за избиение родственницы

Агрессор заключен под стражу Фото: Архив "КП"

Ночью в Симферополе стражи порядка задержали 52-летнего мужчину, который в ходе семейной ссоры кинулся с кулаками на свою родственницу, сообщили в ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Специальная бригада экстренной службы неотложки оперативно отправилась на место, чтобы помочь пострадавшей. Медики обнаружили к нее травмы лица, а также переломы ребер.

- Пострадавшую госпитализировали в одну из городских больниц Симферополя, – говорится в сообщении.

Агрессор сейчас находится под стражей, детали произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны наркоторговцы, оставляющие закладки по всей России. У них изъяли около 15 килограммов запрещенных веществ.

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