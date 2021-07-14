Некоторые улицы Симферополя 14 июля остались без воды

Воду по указанным адресам дадут ближе к вечеру Фото: "КП" Архив

В Симферополе на некоторых улицах в кранах нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

С 12.00 до 17.00 водоснабжение ограничено по адресам: улица Киевская 1/1, 1/2, 3, улица Гурзуфская 3.

Кроме того, с 13.00 до 18.00 в городе перекрыли воду по адресам: улица Буденного, улица Чапаева, улица Фурманова, улица Щорса, улица Ладыгина, улица Лебедева, улица Бабушкина, улица Битакская, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ранее сообщалось, что Аксенов раскритиковал контроль за масочным режимом на транспорте. Только одна из шестнадцати проверок находит нарушения.

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