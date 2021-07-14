Дорогу между микрорайонами Фонтаны и Новониколаевский завершили на 90%

Скоро автомобилисты смогут ездить по обновленной дороге. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе строительство дороги между микрорайонами Фонтаны и Новониколаевский почти закончили, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Укладку асфальта уже завершили, также закончили делать тротуары по обеим сторонам дороги. Рабочим осталось переустроить сети водоснабжения, а также сделать освещение.

Ранее сообщалось, что компания «ВАД» восстановила дороги на 39 улицах Симферополя. В порядок привели больше 30 километров проезжей части.

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