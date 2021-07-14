Прокуратура Севастополя заинтересовалась платной парковкой возле пляжа «Аквамарин»

Парковка рядом с пляжем должна быть бесплатной Фото: Архив "КП"

Прокуратура Севастополя выявила нарушения в использовании территории возле пляжа «Аквамарин», которая оборудована под парковку, сообщили в пресс-службе местного надзорного органа.

Стоянка для машин располагается на участке, который находится в собственности города. Тем не менее, парковка автомобилей не бесплатна. Проверку организовали после многочисленных жалоб людей в соцсетях. Сейчас принимают меры для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе продолжают закрывать нелегальные торговые точки. К 13 июля 8 НТО уже демонтировали.

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