Для студентов художественного и музыкального училищ в Крыму сделают единое общежитие

Все творческие студенты смогут жить вместе Фото: Архив "КП"

В столице Крыма планируют начать строительство одного большого общежития для студентов художественного и музыкального училищ, сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.

Объект будет располагаться в микрорайоне Марьино недалеко от онкологической больницы. Здание рассчитано на девять этажей.

- Это собственность министерства культуры. Теперь мы ждем выделения денег и начнем строительство, – сообщила Новосельская.

Ранее сообщалось, что в Симферополе скоро возобновится строительство кукольного театра. Власти ищут нового подрядчика.

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