В Симферополе благоустройство дворов будут проводить комплексно

Такой подход к благоустройству дворов начнут применять с начала следующего года Фото: Анна КИРИЕНКО

Дворы крымской столицы с начала следующего года снова начнут ремонтировать комплексно. То есть в один проект будут включать сразу несколько территорий, сообщил заместитель руководителя городской администрации Сергей Черных.

По его словам, соответствующее решение уже приняли.

- Концепция подразумевает, что в двух или трех местах будет завязано по несколько дворов, чтобы микрорайоны в городе были связаны одной дорожкой, – пояснил Черняк.

Ранее сообщалось,что для студентов художественного и музыкального училищ в Крыму сделают единое общежитие. Здание будет находиться в микрорайоне Марьино.

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