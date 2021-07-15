В Евпатории водитель врезался в легковушку, выехав на встречку

Пострадавших оперативно доставили в больницу. Фото: пресс-служба УМВД по РК.

В Евпатории вчера, 14 июля, на улице Западная, 1 столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД по РК.

В 18.20 вечера водитель за рулем автомобиля «ВАЗ 2115» выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался автомобиль «Лада Калина», водитель и пассажир которого пострадали в результате столкновения. Их доставили в ближайшее медучреждение. На месте аварии работал наряд ГИБДД.

Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

По фото можно понять, что столкновение было достаточно сильным. Фото: пресс-служба УМВД по РК

Ранее сообщалось, что в Симферополе на улице Чехова столкнулись две легковушки. Есть пострадавшие.

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