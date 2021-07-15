Аксенову подсунули фиктивный реестр домов без канализации

Канализационные стоки попадают в подземные воды, русла рек и акваторию моря Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил провести служебное расследование по факту внесения ложных сведений в реестр домовладений без подключения к центральной канализации. Базу данных МинЖКХ Крыма обязалось собрать еще к 1 мая.

- Большинство администраций провалило эту работу полностью, - заявил Аксенов. - В Симферополе на ул. Родниковая, где дренируют выгребные ямы и стоит запах, никто никуда не выходил. Тоже самое в Сакском районе. Ладно бы сказали, что мы не сделали, но все отрапортовали и ввели в заблуждение. Умышленный обман и введение в заблуждение по линии управления республикой считаю предательством.

Реестр создавался для учета сбора и вывоза жидких коммунальных отходов на очистные сооружения. По первичным данным МинЖКХ, на выгребных ямах сидят 190 тысяч домовладений. Их фактическое количество перевалило за 300 тысяч.

Внесение данных продлили до 1 августа.

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