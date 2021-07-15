В Симферополе мужчина угрожал медикам физической расправой в одной из больниц

Агрессор не успел никому навредить, его вовремя задержали. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и Севастополю

Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в одной из симферопольских больниц, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Агрессор закатил скандал с нецензурной бранью и угрозами в отношении медиков в приемном покое.

- Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, которым оказался 35-летний местный житель, и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, – говорится в сообщении.

В Крыму садовник выращивал возле молельного дома коноплю. Его отстранили от обязанностей.

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