В Симферополе мужчина угрожал медикам физической расправой в одной из больниц

Агрессор не успел никому навредить, его вовремя задержали. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по РК и Севастополю
Росгвардейцы задержали мужчину за нарушение общественного порядка в одной из симферопольских больниц, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Агрессор закатил скандал с нецензурной бранью и угрозами в отношении медиков в приемном покое.
- Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, которым оказался 35-летний местный житель, и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, – говорится в сообщении.
В Крыму садовник выращивал возле молельного дома коноплю. Его отстранили от обязанностей.
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