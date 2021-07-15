Аксенов рассказал о подробностях денежных махинаций в Сакском районе

Мужчине грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы до шести лет Фото: Архив "КП"

После задержания председателя дачного кооператива в Сакском районе за денежные махинации выяснилось, что мужчина был главой дачно-лодочного кооператива «Нептун», что в селе Поповка, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Продавали эту землю. Пять гектаров земли захвачены на побережье, и никто не видел – ни глава администрации, ни должностные лица – никто ничего не знает, всем до лампочки, – рассказал Аксенов.

Он также отметил, что в Сакском районе сейчас сложилась критическая ситуация с застройкой прибрежных территорий. Сейчас на председателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 160 УК РФ - присвоение или растрата. Мужчину задержали. Теперь ему грозит наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы до шести лет.

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