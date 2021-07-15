Более 400 тысяч квадратных метров Симферополя обработали от амброзии

Амброзия является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов в растительном мире Фото: Архив "КП"

В Симферополе борются с амброзией и другими аллергенами, сообщил начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации города Иван Лисечко.

По его словам, сотрудники обработали уже 440 тысяч квадратных метров. Химическая обработка завершена на таких улицах: 1-ой Конной Армии, Авиационная, Объездная, Глинки, Джанкойская, Балаклавская, Трубаченко, Сельская, Мира, Журавлиная, Маршала Жукова, Толстого, Кара-Дениз, Ешиль-Ада, Кантар, Озимая, на участке улиц Севастопольская, Виноградная, Журавлиная, Бородина, Гаспринского, Набережная и Кениш, а также в парке Грэсовский и в микрорайоне Белое, 5. Сейчас идет оценка качества химической обработки, после чего начнут покос опасного растения.

Ранее сообщалось, что сорняк амброзия разрослась в Крыму на 330 тысяч га. Сильный аллерген иссушает и истощает почву.

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