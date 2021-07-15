В Крыму за месяц овощи подорожали на 11%

Даже открытие Крымского моста не поспособствовало снижению цен в регионе Фото: Архив "КП"

Севастополь и Крым заняли первое и третье место среди регионов Южного федерального округа по росту потребительских цен за июнь. Об этом говорится в данных Управления федеральной службы госстатистики по РК и Севастополю.

Максимальный рост цен зафиксирован в Севастополе – на 1,2%. Потребительская инфляция в Краснодарском крае составила 1,1%. В основном дорожают продукты, особенно овощи, цена на которые выросла на 11,4%.

Больше всех подорожала свекла – на 77,4%, далее идет морковь и картофель, цены на которые выросли на 62% и 14,9%. Зато снизилась стоимость на огурцы и помидоры на 39,7% и на 15,7%.

Если говорить о других продуктах, то сейчас цены поднялись на маргарин (на 4%), пшеничную муку (3,4%), говяжью печень (2,5%) и мясокопчености (2,4%).

Ранее сообщалось, что отельеры объяснили рост цен на отдых в Крыму. Самое заметное подорожание замечено в люксовом сегменте рынка.

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