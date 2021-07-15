В ночном баре Севастополя посетителю сломали нос

В полицию о случившемся сообщила медсестра Фото: Архив "КП"

В одном из ночных баров Севастополя подрались двое мужчин. Для одного инцидент закончился больничной койкой, для второго – уголовной ответственностью, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

О том, что в ночном заведении произошла бойня, стражи порядка узнали от медсестры одной из городских больниц. Она обратилась в полицию, когда в медучреждение попал 45-летний местный житель с переломанным носом.

Со слов потерпевшего, он поссорился с одним из посетителей клуба, после чего получил от 21-летнего оппонента в лицо. Парень после инцидента скрылся, но полиции удалось найти его по горячим следам. Уточняется, что задержанный уже ранее привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель может отправится за решетку на 4 месяца.

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