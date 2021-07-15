У крымчан появилась возможность подавать документы на поступление в вузы через «Госуслуги»

Электронная подача документов значительно экономит время Фото: Архив "КП"

Крымские студенты могут поступить в вузы страны через портал «Госуслуги». Прием документов стартовал 20 июня.

Как пишет Крымская газета, для подачи заявления в более чем 500 российских вузов нужно заполнить бумаги о приеме на обучение и приложить нужные документы. Абитуриенты могут это сделать через цифровой сервис «Поступление в вуз онлайн». Оповещение о зачислении также приходит через портал.

Ранее сообщалось, что для студентов художественного и музыкального училищ в Крыму сделают единое общежитие. Здание будет находиться в микрорайоне Марьино.

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