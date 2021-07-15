Крым на этих выходных ждет аномальная жара

Настоящее лето придет в Крым на этих выходных Фото: Архив "КП"

Синоптики предупредили об ожидающейся в Крыму на этих выходных аномальной жаре, сообщили в местном гидрометцентре. Температура 16-20 июля в регионе поднимется на 7 градусов выше климатической нормы.

- Температура в Крыму в предстоящие выходные поднимется до 36 градусов, а в начале следующей недели – до 38 градусов. Осадков не ожидается, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Крым трещит по швам: Как выглядит курортный Судак в разгар сезона. На пляжах полуострова почти не осталось мест.

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