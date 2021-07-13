Крым трещит по швам: Как выглядит курортный Судак в разгар сезона

По прогнозам крымских властей, на полуострове должны отдохнуть около 8 миллионов туристов Фото: Михаил ПАТЛИС

Пока отдыхающие пачками покупают путевки в Крым и заполняют все свободные пляжи и отели, о коронавирусе на полуострове почти ничего не напоминает. Днем в курортных городах и яблоку негде упасть, все прибрежные кафе и рестораны заполнены до отвала.

Еще в мае крымские власти прогнозировали небывалый поток туристов Фото: Михаил ПАТЛИС

- Судак трещит по швам. Людей очень много, - отмечают пользователи соцсетей.

Погода в Крыму сейчас позволяет беззаботно загорать и купаться в море Фото: Михаил ПАТЛИС

После недавнего потопа в Ялте туристы побаиваются ехать на Южный берег, поэтому весь удар на себя принимает восточный и западный Крым. В Судаке, Коктебеле и Феодосии сейчас небывалый наплыв курортников. При этом и на южный берег, несмотря на погодные условия, все равно съезжаются отдыхающие.

На Черноморских пляжах все давно позабыли о социальной дистанции Фото: Михаил ПАТЛИС

- Дистанция, коронавирус, карантин… Видимо, все уже давно забыли эти слова. Нужно напомнить, к чему такое отношение приводит. Они-то все уедут, а зараза у нас останется, - пишут в комментариях местные жители.

После потопов в Ялте туристы выбирают для отдыха восточный Крым. В Судаке, Коктебеле и Феодосии сейчас небывалый наплыв курортников Фото: Михаил ПАТЛИС

Еще в мае крымские власти прогнозировали небывалый поток туристов. По их прогнозам, за лето на полуострове должны отдохнуть около 8 миллионов туристов. Только за первое полугодие 2021 года турпоток в Крыму вырос на 50% по сравнению с этим же периодом 2019 года - до 3 миллионов 289,2 тысячи человек.

Днем в курортных городах и яблоку негде упасть Фото: Михаил ПАТЛИС

В первом месяце лета на полуострове, несмотря на непогоду уже отдохнули больше одного миллиона туристов.

За первое полугодие 2021 года турпоток в Крыму вырос на 50% Фото: Михаил ПАТЛИС

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше миллиона за июнь: В Крыму наблюдается небывалый рост туристического потока

Загрузка местных отелей достигает 95% (подробнее)

Слишком много туристов: Власти Крыма просят курортников беречь себя от COVID-19

За прошедшую неделю заболеваемость в регионе выросла в два раза (подробнее)