На улице Маршала Жукова в Симферополе завершается ремонт лестниц

Лестничные марши в районе обновляют. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На улице Маршала Жукова в Симферополе завершается ремонт лестничных маршей, сообщил начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Василий Хомутов. Все работы должны завершить в конце месяца.

- Мы решили облицевать одну из лестниц базальтовым камнем. Во-первых, это будет красиво, а во-вторых, – практично, потому что это нескользкий материал, – сообщил Хомутов.

Сейчас подрядная организация исправляет некоторые замечания.

Распоряжение начать ремонт лестничных маршей дал глава Крыма Сергей Аксенов после многочисленных обращений граждан.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ремонтируют лестницы на улицах Мате Залки и Маршала Жукова. Их осветят, также установят лотки для отвода воды.

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