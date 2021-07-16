В Крыму установлен новый рекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки

Власти Крыма стараются ускорить темпы вакцинации в регионе Фото: Виталий ПАРУБОВ

Суточный прирост случаев COVID-19 в Крыму обновил исторический максимум, сообщил глава республики Сергей Аксенов. За последние 24 часа в регионе выявили 394 новых зараженных коронавирусом.

За последние сутки самостоятельно за медпомощью обратились 281 человек, 107 из них ранее контактировали с зараженными, 6 случаев завезли из-за рубежа.

Напомним, что предыдущий максимум был зафиксирован 15 июля – вирус подтвердили у 381 человека за сутки.

По последним данным, с начала пандемии коронавирус выявили у 53 953 человек. За тот же период в регионе выздоровели 46 800 человек. Скончались, к сожалению, 1 631 человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму 15 июля был зафиксирован абсолютный максимум заболеваний COVID-19.

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