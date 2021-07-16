Некоторые улицы Симферополя в пятницу остались без воды

Вода в кранах симферопольцев появится вновь ближе к вечеру Фото: Архив "КП"

В Симферополе по некоторым адресам сегодня нет воды из-за проведения ремонтных работ, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

До 16.00 водоснабжение будет ограничено по адресам: улица Красноармейская, Фабричный спуск, улица Крымская, улица Малофонтанная, переулок Скифский.

Также до 16.00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Родниковая, улица Водников, улица Лазурная, переулок Яблоневый, улица Щаденко, улица Труда, переулок Морской, а также на прилегающих улицах и переулках.

Ранее сообщалось, что часть Симферополя и Севастополя 16 июля останется без электричества. На Крымском полуострове приводят в порядок трансформаторы и другое оборудование.

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